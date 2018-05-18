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Более 2 кг синтетических наркотиков нашли у жителя Ижевска

17:06, 18 мая, 2018
Диана Ворончихина
17:06, 18 мая, 2018
Диана Ворончихина
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#МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие
Фото: пресс-служба МВД России по Удмуртии
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27-летнему ранее судимому мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Более 2 кг синтетических наркотиков нашли у жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность 27-летнего ранее судимого мужчины к незаконному сбыту наркотических средств. Подозреваемого задержали около его дома на улице Ильфата Закирова. У него нашли более 1,7 кг наркотиков. При обыске в квартире мужчины обнаружили еще около 500 граммов запрещенных веществ. Задержанный пояснил, что наркотики он привез из Саратова, чтобы потом продавать их в Ижевске через Интернет.

По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

17:06, 18 мая, 2018
Диана Ворончихина
195
0
#МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие

 

 

 


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