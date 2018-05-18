Двое жителей Глазова убили знакомого за долги

Погибший продал чужой велосипед и пропил деньги.

Глазов. Удмуртия. Двоих жителей Глазова признали виновными в совершении преступления. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК Росси по Удмуртской Республике, суд вынес приговор по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 330 УК РФ «Самоуправство».

По данным следствия 31-летний осуждённый передал потерпевшему свой велосипед для хранения и не разрешил им распоряжаться. Однако тот велосипед продал, а деньги потратил на алкоголь. Тогда владелец велосипеда вместе с 21-летним знакомым пришли домой к потерпевшему и стали требовать вернуть долг. После полученного отказа злоумышленники убили должника при помощи ножа.

После произошедшего оба осуждённых похитили имущество из квартиры потерпевшего в счёт долга за проданный велосипед. Старший приговорён судом к 8 годам лишения свободы, второй - к 9,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.