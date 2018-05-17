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Труп мужчины обнаружили на улице в Ижевске

15:50, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
15:50, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
556
0
#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
556
0

Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ижевск. Удмуртия. На улице Автозаводской в Ижевске обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в группе ИГГС в четверг, 17 мая.

Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии, труп мужчины 1977 года рождения находился не в канализации, как сообщалось в соцсетях, а на тротуаре.

Личность покойного установлена. Признаков насильственной смерти не обнаружено, точную причину кончины мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

15:50, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
556
0
#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть

 

 

 


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