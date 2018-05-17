Труп мужчины обнаружили на улице в Ижевске

Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ижевск. Удмуртия. На улице Автозаводской в Ижевске обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в группе ИГГС в четверг, 17 мая.

Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии, труп мужчины 1977 года рождения находился не в канализации, как сообщалось в соцсетях, а на тротуаре.

Личность покойного установлена. Признаков насильственной смерти не обнаружено, точную причину кончины мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.