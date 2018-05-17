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МЧС Удмуртии: в Пугачево прекратилась детонация снарядов

09:23, 17 мая, 2018
Дарья Саушина
09:23, 17 мая, 2018
Дарья Саушина
296
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#МЧС\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: vk.com (Сергей Юрин)
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Авиация продолжает проливку территории.

Пугачево. Удмуртия. В удмуртском селе Пугачево прекратились взрывы снарядов. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. По данным ведомства, сейчас авиация продолжает проливку территории возле бывшего военного арсенала.

За прошедшие сутки самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 сбросили на горящий участок 53 тонны воды. 

В пресс-службе администрации Малопургинского района сообщают, что в настоящее время вход на территорию военного городка закрыт. Приостановлен учебный процесс в школе и в детском саду Пугачево.

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

В селе Пугачево Удмуртской Республики из-за возгорания травы произошла детонация боеприпасов, разлетевшихся на площади более 400 га после взрыва военного арсенала в июне 2011 года. Ижевск. Удмуртия. Хроника произошедшего в Пугачево 16 мая 2018 года. Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-16. В 15:00 в социальных сетях появились сообщения о возгорании в районе села Пугачево и о хлопках.

Взрыв снарядов в Пугачево в Удмуртии

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-16.

09:23, 17 мая, 2018
Дарья Саушина
296
0
#МЧС\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#пожар

 

 

 


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