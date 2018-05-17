МЧС Удмуртии: в Пугачево прекратилась детонация снарядов

Авиация продолжает проливку территории.

Пугачево. Удмуртия. В удмуртском селе Пугачево прекратились взрывы снарядов. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. По данным ведомства, сейчас авиация продолжает проливку территории возле бывшего военного арсенала.

За прошедшие сутки самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 сбросили на горящий участок 53 тонны воды.

В пресс-службе администрации Малопургинского района сообщают, что в настоящее время вход на территорию военного городка закрыт. Приостановлен учебный процесс в школе и в детском саду Пугачево.

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент В селе Пугачево Удмуртской Республики из-за возгорания травы произошла детонация боеприпасов, разлетевшихся на площади более 400 га после взрыва военного арсенала в июне 2011 года. Ижевск. Удмуртия. Хроника произошедшего в Пугачево 16 мая 2018 года. Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-16. В 15:00 в социальных сетях появились сообщения о возгорании в районе села Пугачево и о хлопках.