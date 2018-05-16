Три вертолета и самолет привлекли к тушению пожара в удмуртском селе Пугачево

Ситуация находится под контролем.

Пугачево. Удмуртия. К тушению пожара в удмуртском селе Пугачево, где из-за возгорания сухой травы начали взрываться боеприпасы, привлекли три вертолета и один самолет. Об этом сообщает пресс-служба Малопургинского района.

«Жители военного городка эвакуированы. Угрозы для жизни и безопасности населения нет. Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не обязательна», - также говорится в сообщении.

Вместе с тем, ГУ МЧС России по Удмуртской Республике сообщает, что из военного городка эвакуировали 2 тыс. человек. Их разместили в населенных пунктах Баграш-Бигра, Уром, Бобья-Уча, Ильинское, Гожня МО «Малопургинский район». Кроме того, из санатория «Юськи» 79 детей перевезли в санаторий «Ласточка».

К месту загорания вылетел вертолет Ми-8 с ВСУ-5 и самолет Бе-200.