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Три вертолета и самолет привлекли к тушению пожара в удмуртском селе Пугачево

20:25, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
20:25, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
499
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#МЧС\n#Малая Пурга\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#пожар
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Ситуация находится под контролем.

Пугачево. Удмуртия. К тушению пожара в удмуртском селе Пугачево, где из-за возгорания сухой травы начали взрываться боеприпасы, привлекли три вертолета и один самолет. Об этом сообщает пресс-служба Малопургинского района.

«Жители военного городка эвакуированы. Угрозы для жизни и безопасности населения нет. Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не обязательна», - также говорится в сообщении.

Вместе с тем, ГУ МЧС России по Удмуртской Республике сообщает, что из военного городка эвакуировали 2 тыс. человек. Их разместили в населенных пунктах Баграш-Бигра, Уром, Бобья-Уча, Ильинское, Гожня МО «Малопургинский район». Кроме того, из санатория «Юськи» 79 детей перевезли в санаторий «Ласточка».

К месту загорания вылетел вертолет Ми-8 с ВСУ-5 и самолет Бе-200.

20:25, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
499
0
#МЧС\n#Малая Пурга\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#пожар

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