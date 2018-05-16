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Прокуратура Удмуртии начала проверку из-за взрывов в Пугачево

17:39, 16 мая, 2018
Диана Ворончихина
17:39, 16 мая, 2018
Диана Ворончихина
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#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#взрывы\n#происшествие\n#пожар
Фото: susanin.news
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На территории взорвавшегося в 2011 году арсенала загорелась сухая трава.

Пугачево. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии начала проверку исполнения законодательства в связи с детонацией снарядов в Пугачево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МЧС России по Удмуртской Республике возгорание сухой травы на территории расформированной военной части произошло из-за повышения температуры воздуха.  

Напомним, что сообщение о пожаре на месте, где в 2011 году взорвался арсенал, поступило в среду, 16 мая, около 15:00. Площадь возгорания составила 20 га.

В тушении огня будут задействованы самолет и вертолет.

UPD: позже в пресс-службе сообщили, что проверка проводиться не будет, так как это не в их компетенции. 

17:39, 16 мая, 2018
Диана Ворончихина
243
0
#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#взрывы\n#происшествие\n#пожар

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