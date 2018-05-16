Двое взрослых и ребенок погибли в лобовом столкновении на трассе Ижевск-Воткинск

Водитель «шестерки» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗом».

Ижевск. Удмуртия. Три человека погибли в аварии с участием легкового авто и грузовика на 32-м км трассы Ижевск-Воткинск. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, ДТП произошло в среду, 16 мая.

59-летний мужчина ехал на «ВАЗ-2106» со стороны Воткинска. По неустановленной пока причине он выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «ГАЗ».

В результате погибли водитель легковушки и два его пассажира: женщина 1961 года рождения и 6-летний ребенок.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. «Движение сейчас остановлено, сотрудники на месте занимаются регулировочными действиями. <…> Организуют процесс объезда места ДТП», - сообщил руководитель первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.