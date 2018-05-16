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Жителей Пугачево не эвакуируют из-за одиночных взрывов снарядов

Двое взрослых и ребенок погибли в лобовом столкновении на трассе Ижевск-Воткинск

16:55, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
16:55, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
604
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
604
0

Водитель «шестерки» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗом».

Ижевск. Удмуртия. Три человека погибли в аварии с участием легкового авто и грузовика на 32-м км трассы Ижевск-Воткинск. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, ДТП произошло в среду, 16 мая.

59-летний мужчина ехал на «ВАЗ-2106» со стороны Воткинска. По неустановленной пока причине он выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «ГАЗ».

В результате погибли водитель легковушки и два его пассажира: женщина 1961 года рождения и 6-летний ребенок.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. «Движение сейчас остановлено, сотрудники на месте занимаются регулировочными действиями. <…> Организуют процесс объезда места ДТП», - сообщил руководитель первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин. 

16:55, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
604
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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