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76 пьяных водителей поймали в Ижевске за 10 дней

12:20, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
12:20, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
342
0
#авто\n#МВД\n#Ижевск\n#алкоголь
Фото: @arzik2
342
0

Среди них – 17-летняя девушка, которая отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

Ижевск. Удмуртия. За первые 10 дней мая в Ижевске поймали 76 пьяных водителей. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу, 19 автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Среди них – 17-летняя девушка, севшая за руль «ВАЗ-2107».

Правоохранители напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права на срок от 1,5 до 2 лет.

Повторная пьяная езда грозит уголовной ответственностью. С 1 по 10 мая за это нарушение в органы дознания направили 11 материалов.

Если вы стали свидетелем нетрезвого вождения, звоните в дежурную часть ГИБДД МВД по Удмуртии (3412) 415-700, 415-701, или 02

12:20, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
342
0
#авто\n#МВД\n#Ижевск\n#алкоголь

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