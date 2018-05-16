76 пьяных водителей поймали в Ижевске за 10 дней

Среди них – 17-летняя девушка, которая отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

Ижевск. Удмуртия. За первые 10 дней мая в Ижевске поймали 76 пьяных водителей. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу, 19 автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Среди них – 17-летняя девушка, севшая за руль «ВАЗ-2107».

Правоохранители напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права на срок от 1,5 до 2 лет.

Повторная пьяная езда грозит уголовной ответственностью. С 1 по 10 мая за это нарушение в органы дознания направили 11 материалов.

Если вы стали свидетелем нетрезвого вождения, звоните в дежурную часть ГИБДД МВД по Удмуртии (3412) 415-700, 415-701, или 02