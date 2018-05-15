Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Ижевск. Удмуртия. Суд продлил домашний арест жене бывшего вице-спикера Гордумы Ижевска. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

«…продлил Кузнецовой Я.М. меру пресечения в виде домашнего ареста на 3 месяца - по 19 августа 2018 года с сохранением ранее наложенных ограничений и разрешений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд не усмотрел оснований для изменения меры пресечения на более мягкую.

Напомним, что 30 марта 2018 года Устиновским районным судом Ижевска была изменена мера пресечения в отношении Василия Шаталова с заключения под стражу на домашний арест на срок 3 месяца – до 30 июня 2018 года.