Суд назначил экс-управленцу штраф в размере 200 тыс. рублей за злоупотребление должностными полномочиями.

Ижевск. Удмуртия. Бывший главный ветеринар Удмуртии Геннадий Бурдов попал под амнистию. Изначально суд приговорил экс-управленца к штрафу в размере 200 тыс. рублей за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

В ходе следствия было установлено, что подсудимый, занимающий госдолжность, вопреки интересам службы, в 2012 - 2013 годах организовал заключение договоров между главным управлением ветеринарии и обществом с ограниченной ответственностью, находящимся в помещениях подведомственного учреждения БУ УР «УВДЦ» на сумму 569 тыс. рублей.

Учреждение должно было получать, хранить и доставлять ветеринарные препараты (диагностикумы, биопрепараты, вакцины, лекарственные препараты), оплаченные за счет средств федерального бюджета. Один из учредителей этого общества с ограниченной ответственностью являлся родственником подсудимого.

«Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объёме, уголовное дело по его ходатайству рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства», - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.