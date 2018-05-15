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Житель Удмуртии проведет 7 месяцев в колонии за угрозы убийством в адрес дочери

16:00, 15 мая, 2018
Георгий Поветкин
16:00, 15 мая, 2018
Георгий Поветкин
462
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#колония\n#происшествие
Фото: pixabay.com
462
0

Мужчина также душил своего несовершеннолетнего ребенка и угрожал ножом.

Бабино. Завьяловский район. Житель села Бабино Завьяловского района Удмуртии проведет 7 месяцев в колонии-поселении за угрозы убийством в адрес 14-летней дочери. Мужчина также душил своего несовершеннолетнего ребенка и угрожал ножом.

Суд установил, что таких случаев было несколько: в августе, сентябре и декабре 2017 года. В момент совершения преступлений 46-летний мужчина был пьяным.

Его признали виновным в совершении 3-х преступлений, предусмотренных частью 1, статьи 119 УК России («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»), а также в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК России («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

16:00, 15 мая, 2018
Георгий Поветкин
462
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#колония\n#происшествие

 

 

 


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