Житель Удмуртии проведет 7 месяцев в колонии за угрозы убийством в адрес дочери

Мужчина также душил своего несовершеннолетнего ребенка и угрожал ножом.

Бабино. Завьяловский район. Житель села Бабино Завьяловского района Удмуртии проведет 7 месяцев в колонии-поселении за угрозы убийством в адрес 14-летней дочери. Мужчина также душил своего несовершеннолетнего ребенка и угрожал ножом.

Суд установил, что таких случаев было несколько: в августе, сентябре и декабре 2017 года. В момент совершения преступлений 46-летний мужчина был пьяным.

Его признали виновным в совершении 3-х преступлений, предусмотренных частью 1, статьи 119 УК России («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»), а также в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК России («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).