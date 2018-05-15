Женщина в Удмуртии погибла из-за возгорания сухой травы

Возникшее на земле пламя перекинулось на дом.

Ижевск. Удмуртия. В посёлке Пудем Ярского района Удмуртской Республики погибла женщина 1955 года рождения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, жительница посёлка сгорела при пожаре в доме.

Огонь на жилую постройку перекинулся с горящей на придомовой территории сухой травы. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнём.

Материалы проверки по факту пожара направлены в Следственное управление Следственного комитета по Удмуртии для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что за две недели мая в Удмуртии зафиксировано 30 случаев возгорания сухой травы.