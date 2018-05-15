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Женщина в Удмуртии погибла из-за возгорания сухой травы

14:05, 15 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
14:05, 15 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#гибель человека\n#пожар\n#возгорание.
Фото: pixabay.com
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Возникшее на земле пламя перекинулось на дом.

Ижевск. Удмуртия. В посёлке Пудем Ярского района Удмуртской Республики погибла женщина 1955 года рождения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, жительница посёлка сгорела при пожаре в доме.

Огонь на жилую постройку перекинулся с горящей на придомовой территории сухой травы. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнём.

Материалы проверки по факту пожара направлены в Следственное управление Следственного комитета по Удмуртии для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что за две недели мая в Удмуртии зафиксировано 30 случаев возгорания сухой травы.

14:05, 15 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
211
0
#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#гибель человека\n#пожар\n#возгорание.

 

 

 


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