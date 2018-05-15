Ребёнка сбили во дворе дома в Ижевске

Ребёнок получил травмы в результате ДТП.

Ижевск. Удмуртия. Девочка 2013 года рождения попала под машину в Ижевске. Как сообщает 1-й отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла вечером в понедельник, 14 мая.

Во доре дома, расположенного по адресу - улица Дзержинского, 10, водитель автомобиля «Hyundai» наехал на пешехода. В результате ребёнок получил травмы.

Сотрудники полиции напомнили родителям, что детей необходимо с раннего возраста учить ориентироваться на дороге и соблюдать её законы. Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям.