Пожарные потушили горящий мусор в Ижевске

С наступлением тёплой погоды также участились случаи возгорания травы.

Ижевск. Удмуртия. Вечером в понедельник, 14 мая, пожарный расчёт ГУ МЧС по Удмуртской Республике ликвидировал пожар в мульдах. Возгорание произошло в месте сбора мусора во дворе дома №302 по улице Удмуртской.

По сообщению очевидцев, загорелся строительный мусор, а также собранная рядом в кучу во время субботника опавшая листва. Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные не дали огню распространиться и повредить мусорные баки. Также водой облили тлевшую листву.

Причины возгорания выясняются. Пресс-служба республиканского МЧС отмечает, что с наступлением тёплой погоды также участились случаи возгорания травы в Удмуртии. Спасатели просят граждан быть бдительными и аккуратными в обращении с источниками огня.



