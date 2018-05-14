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Пожарные потушили горящий мусор в Ижевске

18:10, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
18:10, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
354
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#МЧС России по Удмуртии\n#мусорки\n#пожар
Фото: susanin.news
354
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С наступлением тёплой погоды также участились случаи возгорания травы.

Ижевск. Удмуртия. Вечером в понедельник, 14 мая, пожарный расчёт ГУ МЧС по Удмуртской Республике ликвидировал пожар в мульдах. Возгорание произошло в месте сбора мусора во дворе дома №302 по улице Удмуртской.

По сообщению очевидцев, загорелся строительный мусор, а также собранная рядом в кучу во время субботника опавшая листва. Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные не дали огню распространиться и повредить мусорные баки. Также водой облили тлевшую листву.

Причины возгорания выясняются. Пресс-служба республиканского МЧС отмечает, что с наступлением тёплой погоды также участились случаи возгорания травы в Удмуртии. Спасатели просят граждан быть бдительными и аккуратными в обращении с источниками огня.

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18:10, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
354
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#МЧС России по Удмуртии\n#мусорки\n#пожар

 

 

 


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