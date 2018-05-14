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«Домашний тиран» осуждён в Удмуртии за истязание супруги

17:28, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
17:28, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
1042
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#избиение\n#пытки\n#суд
1042
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Мужчина пытал жену раскалённым утюгом и паяльником.

Ижевск. Удмуртия. Жителя деревни Льнозаводский Сюмсинского района Удмуртской Республики Андрея Столбова признали виновным по статье 117 УК РФ «Причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями с применением пытки». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что обвиняемый с августа по ноябрь 2017 года истязал свою жену, заподозрив её в супружеской измене. Мужчина неоднократно избивал супругу, пытал, применяя при этом раскалённый утюг и паяльник, закрывал жену в подполье, требуя признать факт измены.

Учитывая наличие на иждивении трёх несовершеннолетних детей, суд назначил Столбову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Мужчине также запрещено посещать увеселительные заведения и покидать место жительства в ночное время. Приговор вступил в законную силу. В настоящее время супруги разведены.

17:28, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
1042
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#избиение\n#пытки\n#суд

 

 

 


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