play
pause
  • $ 61.74 ↓
  • € 73.51 ↓

Артиллерийские снаряды обнаружила жительница Удмуртии на своём участке

13:25, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
13:25, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
317
0
#армия\n#Удмуртия\n#ОМОН\n#Завьялово\n#Росгвардия
Фото: Пресс-служба Росгвардии
317
0

Все они были успешно ликвидированы специалистами Росгвардии.

Завьялово. Удмуртия. Сотрудниками ОМОНа в Удмуртской Республики обезврежены шесть артиллерийских снарядов. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по региону, на одном из приусадебных участков Завьяловского района жители обнаружили предметы похожие на снаряды.

Владелица участка, расположенного вблизи деревни Каменное сообщила, что нашла подозрительные предметы во время проведения строительных работ. Сотрудники группы инженерно-технического отдела ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике провели осмотр предметов и установили, что опасными находками являются шесть артиллерийских снарядов образца 1937 - 1939 годов.

Взрывотехники ОМОН совместно с сотрудниками полиции вывезли опасные снаряды в удалённое от населенных пунктов безопасное место и уничтожили их накладным зарядом.

13:25, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
317
0
#армия\n#Удмуртия\n#ОМОН\n#Завьялово\n#Росгвардия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
15504

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

11902
15:40, 08 мая, 2018

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

9904
13:30, 10 мая, 2018

В одном из жилых домов в Удмуртии обрушилась лоджия

9637
11:08, 07 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

6484
16:00, 11 мая, 2018

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
11599

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

3673
18:57, 10 мая, 2018

Фигуристка Медведева подтвердила уход от тренера, но опровергла смену спортивного гражданства

2382
18:41, 07 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2331
15:59, 11 мая, 2018

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2298
11:54, 12 мая, 2018

В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

18:15, 09 мая, 2018
2479

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2264
19:20, 10 мая, 2018

Нетрезвый Джонни Депп пытался устроить потасовку на съемочной площадке

2166
18:16, 08 мая, 2018

Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

2094
14:15, 09 мая, 2018

В США неизвестные украли костюм Железного человека Роберта Дауни-младшего

1932
09:10, 10 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

11 мая, 2018

Кухня великой победы

11 мая, 2018

«КОМОС ГРУПП» отреставрировал памятник в Нечкино

11 мая, 2018