Артиллерийские снаряды обнаружила жительница Удмуртии на своём участке

Все они были успешно ликвидированы специалистами Росгвардии.

Завьялово. Удмуртия. Сотрудниками ОМОНа в Удмуртской Республики обезврежены шесть артиллерийских снарядов. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по региону, на одном из приусадебных участков Завьяловского района жители обнаружили предметы похожие на снаряды.

Владелица участка, расположенного вблизи деревни Каменное сообщила, что нашла подозрительные предметы во время проведения строительных работ. Сотрудники группы инженерно-технического отдела ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике провели осмотр предметов и установили, что опасными находками являются шесть артиллерийских снарядов образца 1937 - 1939 годов.

Взрывотехники ОМОН совместно с сотрудниками полиции вывезли опасные снаряды в удалённое от населенных пунктов безопасное место и уничтожили их накладным зарядом.