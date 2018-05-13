В аварии погиб один из пассажиров, еще один человек получил тяжелые травмы.

Ува. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор водителю, который пьяным устроил смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба Увинского районного суда, в аварии погиб один из пассажиров, еще один человек получил тяжелые травмы.

Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет.

«Одному пассажиру были причинены тяжкие телесные повреждения, которые послужили причиной смерти, наступившей в течение нескольких минут на месте происшествия. Второму пассажиру также были причинены тяжкие телесные повреждения по признаку стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть», - говорится в сообщении.

Суд приговорил водителя к 2 годам и 10 месяцам колонии-поселения и лишил прав на 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил, его обжаловали в апелляционном порядке осужденный и защитник.