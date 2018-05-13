play
pause
  • $ 61.74 ↓
  • € 73.51 ↓

В Удмуртии вынесли приговор водителю, который пьяным устроил смертельное ДТП

16:30, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
16:30, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
1435
0
#ДТП\n#Ува\n#авария\n#смерть\n#происшествие
Фото: pixabay.com
1435
0

В аварии погиб один из пассажиров, еще один человек получил тяжелые травмы.

Ува. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор водителю, который пьяным устроил смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба Увинского районного суда, в аварии погиб один из пассажиров, еще один человек получил тяжелые травмы.

Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет.

«Одному пассажиру были причинены тяжкие телесные повреждения, которые послужили причиной смерти, наступившей в течение нескольких минут на месте происшествия. Второму пассажиру также были причинены тяжкие телесные повреждения по признаку стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть», - говорится в сообщении.

Суд приговорил водителя к 2 годам и 10 месяцам колонии-поселения и лишил прав на 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил, его обжаловали в апелляционном порядке осужденный и защитник.

16:30, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
1435
0
#ДТП\n#Ува\n#авария\n#смерть\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
15421

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

11701
15:40, 08 мая, 2018

В одном из жилых домов в Удмуртии обрушилась лоджия

9513
11:08, 07 мая, 2018

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

9221
13:30, 10 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

5959
16:00, 11 мая, 2018

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
11404

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

3570
18:57, 10 мая, 2018

Фигуристка Медведева подтвердила уход от тренера, но опровергла смену спортивного гражданства

2346
18:41, 07 мая, 2018

В День Победы российские хоккеисты возложили цветы к памятнику советским воинам в Дании

2129
16:45, 09 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

1992
15:59, 11 мая, 2018

В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

18:15, 09 мая, 2018
2446

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2162
19:20, 10 мая, 2018

Нетрезвый Джонни Депп пытался устроить потасовку на съемочной площадке

2107
18:16, 08 мая, 2018

Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

2052
14:15, 09 мая, 2018

Никола Пашиняна избрали премьером Армении

1878
14:26, 08 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

11 мая, 2018

Кухня великой победы

11 мая, 2018

«КОМОС ГРУПП» отреставрировал памятник в Нечкино

11 мая, 2018