Торговавшая спиртом жительница Балезино отделалась условным наказанием

Пенсионерка продавала алкоголь прямо на дому, не имея лицензии.

Балезино. Удмуртия. Пенсионерку из Удмуртии осудили за продажу спиртосодержащих жидкостей. Как сообщил в пресс-службе прокуратуры республики, женщина снабжала ими местных алкоголиков, причем вела торговлю прямо на дому и без лицензии.

Спиртосодержащую жидкость крепостью 86 градусов балезинка приобрела в Ижевске. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за реализацию подобной продукции.

По статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции» Балезинский районный суд приговорил пенсионерку к 2 месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком в 6 месяцев.