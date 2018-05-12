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Торговавшая спиртом жительница Балезино отделалась условным наказанием

12:17, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
12:17, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#Балезино\n#Прокуратура\n#торговля\n#алкоголь\n#пьянство\n#Удмуртия\n#приговор\n#суд
Фото: pixabay.com
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Пенсионерка продавала алкоголь прямо на дому, не имея лицензии.  

Балезино. Удмуртия. Пенсионерку из Удмуртии осудили за продажу спиртосодержащих жидкостей. Как сообщил в пресс-службе прокуратуры республики, женщина снабжала ими местных алкоголиков, причем вела торговлю прямо на дому и без лицензии. 

Спиртосодержащую жидкость крепостью 86 градусов балезинка приобрела в Ижевске. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за реализацию подобной продукции. 

По статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции» Балезинский районный суд приговорил пенсионерку к 2 месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком в 6 месяцев.

12:17, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
430
0
#Балезино\n#Прокуратура\n#торговля\n#алкоголь\n#пьянство\n#Удмуртия\n#приговор\n#суд

 

 

 


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