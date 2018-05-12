В Уфе будут судить водителя ижевского автобуса, насмерть сбившего пешехода

Как выяснилось, у машины отказали тормоза.

Ижевск. Удмуртия. Водитель пассажирского автобуса из Ижевска устроил смертельное ДТП в столице Башкортостана. Как сообщает прокуратура Уфы, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Удмуртии.

Нашему земляку предстоит ответить по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, в январе текущего года в вечернее время мужчина за рулем автобуса «ГолАЗ» с 24 пассажирами в салоне ехал по автодороге Уфа — Оренбург в направлении Оренбурга. Транспортное средство принадлежит компании, зарегистрированной в Ижевске. Неподалеку от поворота на аэропорт водитель вылетел за пределы проезжей части и сбил пешехода. Тот от полученных травм скончался.

При этом рулевая система автобуса была неисправна. Эксперты пришли к выводу, что водитель должен был заметить это в процессе движения. К тому же он не выбрал безопасную скорость движения.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.