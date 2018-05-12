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В Уфе будут судить водителя ижевского автобуса, насмерть сбившего пешехода

10:02, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
10:02, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
533
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#авария\n#Удмуртия\n#Уфа\n#Башкортостан\n#пешеходы\n#суд\n#пассажирский автобус
Фото: pixabay.com
533
0

Как выяснилось, у машины отказали тормоза.  

Ижевск. Удмуртия. Водитель пассажирского автобуса из Ижевска устроил смертельное ДТП в столице Башкортостана. Как сообщает прокуратура Уфы, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Удмуртии. 

Нашему земляку предстоит ответить по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». 

По версии следствия, в январе текущего года в вечернее время мужчина за рулем автобуса «ГолАЗ» с 24 пассажирами в салоне ехал по автодороге Уфа — Оренбург в направлении Оренбурга. Транспортное средство принадлежит компании, зарегистрированной в Ижевске. Неподалеку от поворота на аэропорт водитель вылетел за пределы проезжей части и сбил пешехода. Тот от полученных травм скончался. 

При этом рулевая система автобуса была неисправна. Эксперты пришли к выводу, что водитель должен был заметить это в процессе движения. К тому же он не выбрал безопасную скорость движения.   

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

10:02, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
533
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#авария\n#Удмуртия\n#Уфа\n#Башкортостан\n#пешеходы\n#суд\n#пассажирский автобус

 

 

 


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