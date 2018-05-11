Жителя Сарапула осудили за заражение сожительницы ВИЧ-инфекцией

Он получил 1 год условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула заразил сожительницу ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что мужчина стоял на учете в Удмуртском республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Он был предупрежден под роспись о том, что «обязан соблюдать порядок и режим лечения, строго соблюдать все предписания лечащего врача; не подвергать риску заражения других лиц, всегда пользоваться презервативами, индивидуальными шприцами, предупреждать партнеров о заболевании; и в случае, если он заразит или поставит в опасность заражения другое лицо вирусом иммунодефицита человека, он понесет уголовную ответственность». Однако осужденный пренебрёг этим и неоднократно занимался сексом со своей сожительницей, которая не знала о болезни партнера.

Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.