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Замдиректора ижевской детской школы искусств осудили за мошенничество и хищение

13:57, 11 мая, 2018
Георгий Поветкин
13:57, 11 мая, 2018
Георгий Поветкин
563
0
#образование\n#Ижевск\n#искусство\n#Удмуртия\n#школа\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: google.ru/maps
563
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47-летняя женщина присвоила себе 300 тыс., которые платили ей родители за дополнительные образовательные услуги, а также устроила на работу мужа, который не выполнял трудовые функции.

Ижевск. Удмуртия. Заместителя директора ижевской детской школы искусств №10 осудили за мошенничество в крупном размере и хищение чужого имущества. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Суд установил, что 47-летняя подсудимая, используя служебное положение замдиректора по административно-хозяйственной части ДШИ № 10, с сентября 2014 года по декабрь 2017 года присваивала деньги родителей, которые они платили за дополнительные образовательные услуги их детям.

«Подсудимая предлагала родителям передавать деньги в наличной форме, обращая их в свою пользу, присвоив в итоге более 300 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Также стало известно, что в 2013 году женщина фиктивно трудоустроила в школу искусств программистом своего супруга. Мужчине выдавали зарплату, однако трудовую функцию программиста он не выполнял.

«Перечисленными в качестве зарплаты супругу денежными средствами женщина распоряжалась по своему усмотрению, причинив ущерб местному бюджету в размере более 350 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе.

Подсудимая вину в совершении преступлений признала, раскаялась, написала явку с повинной и активного способствовала раскрытию и расследованию преступлений. Также женщина добровольно возместила ущерб.

В итоге суд назначил ей наказание с применением в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Отметим, что уголовные дела были возбуждены по части 3, статьи 160 УК России («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения») и части 3, статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном размере»).

13:57, 11 мая, 2018
Георгий Поветкин
563
0
#образование\n#Ижевск\n#искусство\n#Удмуртия\n#школа\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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