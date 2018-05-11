Жителя Ижевска подозревают в краже имущества завода на 2,5 млн рублей

32-летнего мужчину задержали при попытке очередной кражи.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудника одного из заводов Ижевска подозревают в краже имущества предприятия на сумму около 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

О хищении деталей и оборудования в полицию сообщил один из руководителей завода.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 32-летнего ранее судимого рабочего. Ночью мужчина через окно проник на территорию цеха и пытался вынести оборудование за 250 тыс. рублей. Позже была установлена его причастность и к другим хищениям.

По фактам краж и покушения на кражу возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.