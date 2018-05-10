Трава загорелась на улице Берша в Ижевске

Для оценки площади пожара на место происшествия направлен беспилотник.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Архитектора Берша загорелась трава. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, возгорание произошло в четверг, 10 мая.

Из-за сильного ветра площадь пожара стремительно увеличивалась, и местные жители стали переживать, что огонь перекинется на дома.

Благодаря сотрудникам пожарно-спасательных подразделений, добровольцам и неравнодушным огонь удалось оперативно потушить. На место выезжало 8 единиц техники, для оценки площади возгорания направлен беспилотный летательный аппарат.

Также подобный случай произошел рядом с селом Люкшудья в Завьяловском районе.





МЧС по Удмуртии обращается к гражданам с просьбой не сжигайте бытовые отходы, мусор и сухую растительность. Также нельзя выбрасывать из окон автомобилей незатушенные спички, окурки.

Отметим, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность:

- от 2 до 3 тыс. рублей на граждан;

- от 6 до 15 тыс. рублей на должностных лиц;

- от 150 до 200 тыс. рублей на юридических лиц.