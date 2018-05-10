Плот из пенопласта: школьник устроил заплыв по Ижевскому пруду

Горожане снимали мальчика на видео, вместо того, чтобы вызвать спасателей.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска рассказали, что ребенок устроил заплыв по городскому пруду на плоту из пенопласта. Горожане выложили фото и видео в социальных сетях.

«Мальчик соорудил плот из пенопласта и плавает на Ижевском пруду», - отметили очевидцы.

Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, сообщение о мальчике получили ижевские спасатели.

«Они выезжали, прочесали всю набережную, но мальчика не нашли», - отметили в спасательном ведомстве.



В подобных случаях стоит позвонить по телефонам 112 или 01 (101 с мобильных телефонов).