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Плот из пенопласта: школьник устроил заплыв по Ижевскому пруду

14:45, 10 мая, 2018
14:45, 10 мая, 2018
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#дети\n#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: vk.com/typical_izhev
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Горожане снимали мальчика на видео, вместо того, чтобы вызвать спасателей.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска рассказали, что ребенок устроил заплыв по городскому пруду на плоту из пенопласта. Горожане выложили фото и видео в социальных сетях.

«Мальчик соорудил плот из пенопласта и плавает на Ижевском пруду», - отметили очевидцы.


Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, сообщение о мальчике получили ижевские спасатели.

«Они выезжали, прочесали всю набережную, но мальчика не нашли», - отметили в спасательном ведомстве.

В подобных случаях стоит позвонить по телефонам 112 или 01 (101 с мобильных телефонов).

14:45, 10 мая, 2018
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#дети\n#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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