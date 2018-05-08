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Жителю Удмуртии грозит до 10 лет колонии за продажу фотографий обнаженных детей

10:49, 08 мая, 2018
10:49, 08 мая, 2018
981
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#дети\n#интернет\n#Селты\n#Удмуртия\n#порно\n#происшествие
Фото: Flickr
981
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Перед судом предстанет 36-летний житель Селтинского района.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перед судом предстанет 36-летний учитель из Селтинского района. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, мужчину обвиняют в распространении детской порнографии.

«С января 2018 года мужчина сохранял на своем компьютере порнографические изображения несовершеннолетних. Через некоторое время к нему в одной из социальных сетей обратился незнакомый пользователь, который попросил прислать ему несколько фотографий», - отмечают следователи.

Обвиняемый отправил фотографий обнаженных детей после того, как пользователь перевел деньги на его банковскую карту.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

10:49, 08 мая, 2018
981
0
#дети\n#интернет\n#Селты\n#Удмуртия\n#порно\n#происшествие

 

 

 


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