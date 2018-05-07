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В Ижевске сбили 8-летнего велосипедиста

14:42, 07 мая, 2018
14:42, 07 мая, 2018
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#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#велосипед\n#велосипедист
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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Мальчик получил травмы.

Ижевск. Удмуртия. 8-летнего велосипедиста сбили в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло в субботу, 5 мая, около 16:14 напротив дома №124 по улице Воровского. Водитель «Рено» - мужчина, 1975 года рождения – выезжал с прилегающей территории и наехал на школьника. В результате чего мальчик получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствие с пунктом 8.3 правил дорожного движения России, при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

14:42, 07 мая, 2018
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#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#велосипед\n#велосипедист

 

 

 


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