В Ижевске сбили 8-летнего велосипедиста

Мальчик получил травмы.

Ижевск. Удмуртия. 8-летнего велосипедиста сбили в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло в субботу, 5 мая, около 16:14 напротив дома №124 по улице Воровского. Водитель «Рено» - мужчина, 1975 года рождения – выезжал с прилегающей территории и наехал на школьника. В результате чего мальчик получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствие с пунктом 8.3 правил дорожного движения России, при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.