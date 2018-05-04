Мужчина выращивал коноплю и сушил её.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии оборудовал в своем гараже нарколабораторию. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, в гараже на Воткинском шоссе в Ижевске мужчина выращивал коноплю и сушил её.

«Полицейские обнаружили 29 кустов конопли, а также сверток с наркотическим средством «марихуана». Установлено, что наркосодержащие растения мужчина незаконно культивировал в гараже, используя специальное оборудование: лампы, вентиляторы, нагреватели», - отмечают правоохранители.

Против 50-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.