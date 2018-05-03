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Пьяный автолюбитель в Ижевске протаранил забор: пострадали два человека

14:14, 03 мая, 2018
14:14, 03 мая, 2018
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#дороги\n#авто\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД России по Удмуртии
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Авария произошла на проезде Аэродромном.

Ижевск Удмуртия. Пьяный автолюбитель в Ижевске протаранил забор на проезде Аэродромном. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

Авария рано утром произошла 1 мая.

«Водитель автомобиля «Ниссан» – 40-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие», - отмечают в дорожной полиции.

В ДТП пострадал сам автолюбитель и его 38-летний пассажир.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года


14:14, 03 мая, 2018
1473
0
#дороги\n#авто\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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