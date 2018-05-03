Пьяный автолюбитель в Ижевске протаранил забор: пострадали два человека

Авария произошла на проезде Аэродромном.

Ижевск Удмуртия. Пьяный автолюбитель в Ижевске протаранил забор на проезде Аэродромном. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

Авария рано утром произошла 1 мая.

«Водитель автомобиля «Ниссан» – 40-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие», - отмечают в дорожной полиции.

В ДТП пострадал сам автолюбитель и его 38-летний пассажир.