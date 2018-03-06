В настоящее время ведется следствие.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии задержали преступную группу, которая занималась изготовлением оружия. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по республике.

Сотрудниками службы безопасности и полиции были задержаны три жителя Глазова и Глазовского района. Мужчины изготавливали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Так, правоохранители изъяли несколько единиц кустарно изготовленного огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, револьвер системы Нагана, взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства, а также основные части огнестрела.

Оружие задержанные изготавливали в целях, не связанных с экстремистской и террористической деятельностью.

В настоящее время ведется следствие.







