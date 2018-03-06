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В Удмуртии задержали преступную группу, которая занималась изготовлением оружия

13:06, 06 марта, 2018
Анна Торхова
13:06, 06 марта, 2018
Анна Торхова
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#ФСБ\n#оружие\n#Глазов\n#Удмуртия\n#преступная группа
Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртии
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В настоящее время ведется следствие.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии задержали преступную группу, которая занималась изготовлением оружия. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по республике.

Сотрудниками службы безопасности и полиции были задержаны три жителя Глазова и Глазовского района. Мужчины изготавливали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Так, правоохранители изъяли несколько единиц кустарно изготовленного огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, револьвер системы Нагана, взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства, а также основные части огнестрела.

Оружие задержанные изготавливали в целях, не связанных с экстремистской и террористической деятельностью.

В настоящее время ведется следствие.

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13:06, 06 марта, 2018
Анна Торхова
436
0
#ФСБ\n#оружие\n#Глазов\n#Удмуртия\n#преступная группа

 

 

 

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