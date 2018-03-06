За махинации при закупке «скорых» директора ижевской фирмы приговорили к 7 годам колонии

Директор ООО «Компания АльфаМедикалГрупп» угрожал потерпевшему сорвать аукцион и требовал 2,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Директора компании ООО «Компания АльфаМедикалГрупп» в Ижевске приговорили к 7 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Его обвинили в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Установлено, что в 2016 году Минздрав Удмуртии разместил аукцион на закупку автомобилей скорой помощи. Осужденный узнал, что одним из участников аукциона стало общество «Новак» и потребовал у директора этой компании 2,5 млн рублей. При этом обвиняемый угрожал затягивать аукцион если не получит деньги.

Так, директор «АльфаМедикалГрупп» написал жалобу в региональный ФАС, из-за чего публичные торги приостановили.

Как рассказали журналисту «Сусанина» в прокуратуре Устиновского района Ижевска, обвиняемый требовал деньги именно от директора ООО «Новак», поскольку он имел наибольшие шансы на победу в аукционе. Несмотря на препятствия, победителем всё же стал потерпевший.

«Если бы он (аукцион – прим.ред.) не был проведен в 2016 году, его бы вообще могли отменить, поскольку деньги предоставила Российская Федерация. Их бы забрали от Удмуртии и перекинули в другой регион на другие цели. Эти деньги нужно было Удмуртии успеть освоить, сроки «горели», -пояснили в надзорном ведомстве.

В августе 2017 года злоумышленника задержали при получении от директора компании-конкурента 1,5 млн рублей за отзыв жалобы из регионального ФАС.

В прокуратуре Устиновского района Ижевска отметили, что обвиняемый ранее привлекался к ответственности по части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).