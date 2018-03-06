  • $ 56.66 ↑
  • € 69.47 ↑

За махинации при закупке «скорых» директора ижевской фирмы приговорили к 7 годам колонии

10:47, 06 марта, 2018
Анна Торхова
10:47, 06 марта, 2018
Анна Торхова
526
0
#Ижевск\n#подкуп\n#Удмуртия\n#УФАС\n#деньги
526
0

Директор ООО «Компания АльфаМедикалГрупп» угрожал потерпевшему сорвать аукцион и требовал 2,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Директора компании ООО «Компания АльфаМедикалГрупп» в Ижевске приговорили к 7 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Его обвинили в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Установлено, что в 2016 году Минздрав Удмуртии разместил аукцион на закупку автомобилей скорой помощи. Осужденный узнал, что одним из участников аукциона стало общество «Новак» и потребовал у директора этой компании 2,5 млн рублей. При этом обвиняемый угрожал затягивать аукцион если не получит деньги.

Так, директор «АльфаМедикалГрупп» написал жалобу в региональный ФАС, из-за чего публичные торги приостановили.

Как рассказали журналисту «Сусанина» в прокуратуре Устиновского района Ижевска, обвиняемый требовал деньги именно от директора ООО «Новак», поскольку он имел наибольшие шансы на победу в аукционе. Несмотря на препятствия, победителем всё же стал потерпевший. 

«Если бы он (аукцион – прим.ред.) не был проведен в 2016 году, его бы вообще могли отменить, поскольку деньги предоставила Российская Федерация. Их бы забрали от Удмуртии и перекинули в другой регион на другие цели. Эти деньги нужно было Удмуртии успеть освоить, сроки «горели», -пояснили в надзорном ведомстве.

В августе 2017 года злоумышленника задержали при получении от директора компании-конкурента 1,5 млн рублей за отзыв жалобы из регионального ФАС. 

В прокуратуре Устиновского района Ижевска отметили, что обвиняемый ранее привлекался к ответственности по части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

10:47, 06 марта, 2018
Анна Торхова
526
0
#Ижевск\n#подкуп\n#Удмуртия\n#УФАС\n#деньги

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Летевшему из Ижевска в Москву самолету пришлось садиться на двух двигателях из трех

12:34, 01 марта, 2018
14468

Сильный снегопад надвигается на Удмуртию

13071
16:42, 04 марта, 2018

В Ижевске школьники изобрели «долболёд»

12487
10:08, 27 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: средняя зарплата врачей и награждение Алины Загитовой

7852
18:05, 01 марта, 2018

Leroy Merlin до конца 2018 года откроет гипермаркет в Удмуртии

7099
15:45, 01 марта, 2018

В России участились случаи кражи колес «Лады Весты» необычным способом

10:00, 04 марта, 2018
2950

СМИ: с апреля в России не будут проводиться международные турниры по любым видам спорта

2870
19:24, 27 февраля, 2018

Пытавшихся продать девушку в сексуальное рабство злоумышленниц задержали в Москве

2444
16:58, 03 марта, 2018

В Пермском крае 6 человек погибли в результате пожара в общежитии

2325
09:14, 27 февраля, 2018

Минздрав поддержал идею тестирования сотрудников на алкоголь и наркотики на рабочих местах

2296
09:26, 01 марта, 2018

Жестокая схватка тигра с медведем в Индии попала на видео

11:58, 03 марта, 2018
5082

Ученые из Колорадо выяснили, почему влюбленным полезно держаться за руки

4795
14:43, 04 марта, 2018

В сети появилось видео посадки самолетов Airbus А380 во время шторма в Великобритании

2577
20:10, 04 марта, 2018

Французский бренд Lacoste сменил логотип крокодила

2183
18:20, 04 марта, 2018

«Джоконду» Леонардо да Винчи хотят вывезти из Лувра

2179
19:24, 01 марта, 2018

Мультимедиа

Всероссийский обучающий семинар «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» в Ижевске

Ижевск готовится к цирковому фестивалю

Удмуртия в минуту: опасная переправа и мартовские морозы

05 марта, 2018