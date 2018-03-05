Авария произошла 4 декабря 2017 года на улице Клубной.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают очевидцев ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 4 декабря 2017 года на улице Клубной ранним утром.

«Около 7:18 напротив дома № 44, расположенного на улице Клубная, водитель автомобиля KIA RIO, совершил наезд на мужчину пешехода, переходящего проезжую часть дороги», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы.

Очевидцев аварии просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по Ижевску по телефонам: 416-084, 8909-054-16-19, либо в дежурную часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефонам: 415-700 и 415-701.