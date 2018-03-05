Подозреваемого в изготовлении и сбыте спиртного удалось задержать.

Ижевск. Удмуртия. Более 3 тыс. бутылок поддельного алкоголя изъяли из продажи в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

«У одного из торговых центров Ижевска была произведена закупка 6 ящиков алкоголя. Проверкой установлено, что данная продукция имеет поддельные федеральные специальные марки», - отмечают правоохранители.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 50-летнего подозреваемого. У него обнаружили 3 056 бутылок водки, коньяка и вина с поддельными федеральными специальными марками.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327.1 УК РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование»). Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы и крупный штраф.

Стоит отметить, что в Удмуртии прошла операция «Алкоголь». За 10 дней правоохранители изъяли 4 911 литров этилового спирта и 5 505 готовой алкогольной продукции с признаками подделки.