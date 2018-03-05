Бывший депутат госсовета Удмуртии, директор филиала ИжГТУ брал от студентов деньги за экзамены

Джабраил Гаджикурбанов семь раз получал взятки.

Глазов. Удмуртия. Бывший депутат госсовета Удмуртии, член партии КПРФ, а по совместительству и директор филиала ИжГТУ имени Михаила Калашникова в Глазове брал деньги от студентов за положительные оценки на сессии. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртской Республике.

С 2015 по 2017 годы бывший директор Джабраил Гаджикурбанов при посредничестве документоведа Анастасии Киреевой семь раз получал взятки от учащихся за восстановление в вузе и за сдачу экзаменов и зачетов без участия в сессии.

В результате, суд назначил Гаджикурбанову штраф 600 тыс. рублей, Киреевой – 30 тыс. рублей с запретом трудоустройства на определенные должности в сфере образования.