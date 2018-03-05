В Ижевске планируют снять режим ЧС, введённый из-за взрыва газа в доме на улице Удмуртской

Напомним, 3 марта режим ЧС сняли с 4 и 6 подъездов дома.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске могут снять режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за взрыва газа в доме на улице Удмуртской. Об этом на аппаратном совещании у главы региона рассказал руководитель ГУ МЧС России по Удмуртской Республики Петр Фомин.

Он рассказал, что 3 марта режим ЧС сняли с 4 и 6 подъездов дома, куда стали возвращаться жильцы. В свои квартиры заселились уже 162 человека, в том числе 28 детей.

После снятия режима ЧС с двух подъездов, он действует только на территории разобранного пятого подъезда. Петр Фомин подчеркнул, что на «пустом месте» такой режим действовать не может.

«Прошу разрешить снять режим ЧС с сегодняшнего числа, перевести в режим повышенной готовности», — обратился Фомин к главе Удмуртской Республики Александру Бречалову.