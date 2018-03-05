Условный срок получила мать пятерых детей из Сарапула за спаивание подростка

Юноше поставили диагноз «Употребление алкоголя с пагубными последствиями».

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле в законную силу вступил приговор в отношении матери пятерых детей, которая спаивала 16-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Женщина неоднократно уговаривала юношу выпить с ним водку за компанию и ради встречи. Поддаваясь на уговоры, он несколько раз употреблял с осужденной алкоголь. Известно, что подросток приходил к женщине вместе со знакомыми.

Когда мать подростка узнала об этом, она сообщила в полицию. Потерпевшего поставили на учет в наркологический кабинет с диагнозом «Употребление алкоголя с пагубными последствиями».

Судом установлено, что женщина ранее к ответственности не привлекалась, работает, характеризуется удовлетворительно.

Обвиняемая вину признала, её приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно.