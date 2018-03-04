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Житель Сарапула 2,5 года проведет в колонии строгого режима за кражу гвоздей

13:15, 04 марта, 2018
Анна Торхова
13:15, 04 марта, 2018
Анна Торхова
974
0
#Сарапул\n#кража\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
974
0

Мужчина уже имеет условное осуждение за пьяную езду.

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула 2 года и 6 месяцев проведет в колонии строгого режима за кражу 18 кг гвоздей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Мужчина проник в строящуюся баню, где и совершил кражу. Помимо гвоздей осужденный прихватил с собой лопату и тележку. В момент преступления злоумышленник был пьян.

Известно, что ранее мужчина уже неоднократно судим, поэтому наказание ему можно было назначить не менее трети срока наиболее строгого наказания. Более того, к назначенному сроку суд добавил условное осуждение в виде 10 месяцев лишения свободы, которое мужчина получил за пьяную езду.

13:15, 04 марта, 2018
Анна Торхова
974
0
#Сарапул\n#кража\n#Удмуртия

 

 

 

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