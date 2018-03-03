Водитель иномарки сбил пешехода.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут очевидцев ДТП на улице Клубной. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла 24 января.

«На проезжей части дороги, напротив дома № 44, расположенного на улице Клубной Ижевска, водитель автомобиля «Киа Рио», совершил наезд на мужчину пешехода, переходящего проезжую часть дороги», - сообщили в Госавтоинспекции.

Пешеход получил тяжелые травмы.

Очевидцев аварии попросили позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП УВД по Ижевску по телефону 416-084 или в дежурную часть ГИБДД по Удмуртии по телефонам: 415-700 и 415-701.