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В Ижевске ищут очевидцев ДТП на улице Клубной

13:30, 03 марта, 2018
13:30, 03 марта, 2018
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: @arzik2
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Водитель иномарки сбил пешехода.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут очевидцев ДТП на улице Клубной. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла 24 января.

«На проезжей части дороги, напротив дома № 44, расположенного на улице Клубной Ижевска, водитель автомобиля «Киа Рио», совершил наезд на мужчину пешехода, переходящего проезжую часть дороги», - сообщили в Госавтоинспекции.

Пешеход получил тяжелые травмы.

Очевидцев аварии попросили позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП УВД по Ижевску по телефону 416-084 или в дежурную часть ГИБДД по Удмуртии по телефонам: 415-700 и 415-701.

13:30, 03 марта, 2018
1164
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 

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