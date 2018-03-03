Бесправный водитель грузотакси в Ижевске пытался «прикрыться» правами брата

Подозрительный автомобиль члены ДНД заметили на улице Союзной.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали бесправного водителя грузового такси. Об этом в группе ДНД Дорожный патруль в соцсети ВКонтакте написал командир добровольной народной дружины Сергей Ковалевский.

По его словам, инцидент произошел накануне, 2 марта, около 22:20.

«Автомобиль был замечен в районе дома 31 по улице Союзной», - отметил он в своем посте.

Водитель при проверке предъявил водительское удостоверение своего брата, который живет в Татарстане. Однако полицейские выяснили: сам мужчина никогда не имел прав.