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Бесправный водитель грузотакси в Ижевске пытался «прикрыться» правами брата

12:45, 03 марта, 2018
12:45, 03 марта, 2018
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#авто\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: vk.com (Сергей Ковалевский)
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Подозрительный автомобиль члены ДНД заметили на улице Союзной.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали бесправного водителя грузового такси. Об этом в группе ДНД Дорожный патруль в соцсети ВКонтакте написал командир добровольной народной дружины Сергей Ковалевский.

По его словам, инцидент произошел накануне, 2 марта, около 22:20.

«Автомобиль был замечен в районе дома 31 по улице Союзной», - отметил он в своем посте.

Водитель при проверке предъявил водительское удостоверение своего брата, который живет в Татарстане. Однако полицейские выяснили: сам мужчина никогда не имел прав.

12:45, 03 марта, 2018
1184
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#авто\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 

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