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Напившийся житель Можги напал с ножом на своих жену и детей, пока они спали

17:20, 02 марта, 2018
Анна Торхова
17:20, 02 марта, 2018
Анна Торхова
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#дети\n#Можга\n#Удмуртия\n#покушение\n#следствие\n#уголовное дело
Фото: Public Domain Pictures
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Мужчина ударил женщину ножом в спину и пытался перерезать горло.

Можга. Удмуртия. Житель Можги напал на своих жену и детей, пока они спали. На почве ревности пьяный мужчина ударил ножом в спину супругу, а затем попытался перерезать ей горло, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

От криков матери проснулись и заплакали дети 5 и 10 лет. Мужчина пригрозил им убийством.  Супруге удалось сбежать от мужа через окно к соседям. Там они вызвали скорую помощь и полицию. Позднее сотрудники задержали злоумышленника недалеко от дома.

В отношении 38-летнего жителя Можги было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»).

17:20, 02 марта, 2018
Анна Торхова
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#дети\n#Можга\n#Удмуртия\n#покушение\n#следствие\n#уголовное дело

 

 

 

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