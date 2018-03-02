Пьяный водитель из Ижевска врезался в троллейбус

Авария произошла 1 марта на улице Татьяны Барамзиной.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный водитель Ижевска врезался в троллейбус. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 1 марта на улице Татьяны Барамзиной.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» получил травмы.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

«В отношении водителей, повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет», - уточнили в ведомстве.