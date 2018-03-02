В Сарапуле мужчина обстрелял из охотничьего ружья посетителей кафе

Накануне случившегося злоумышленник повздорил с потерпевшими.

Сарапул. Удмуртия. В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Сарапула, который выстрелил двум посетителям кафе в ноги из охотничьего ружья. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Накануне случившегося обвиняемый выпивал алкоголь в кафе-закусочной. Там он поссорился с 23-летним и 24-летним посетителями заведения. После конфликта мужчина ушел домой, взял ружье и снова вернулся в кафе. Придя в закусочную, злоумышленник сразу стал стрелять молодым людям по ногам.

После инцидента мужчину задержали сотрудники полиции.