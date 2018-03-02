Пожизненное заключение грозит студенту одному из вузов Ижевска за наркотики

Обвиняемый покупал запрещенные вещества в Интернете.

Ижевск. Удмуртия. Студенту из Ижевска грозит пожизненное лишение свободы за сбыт наркотиков. Обвиняемый покупал запрещенные вещества в Интернете, расфасовывал их и раскладывал по тайникам, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Полицейские задержали злоумышленника в доме на улице Орджоникидзе, где он и проживает. В карманах его одежды сотрудники нашли более 160 гр. синтетических наркотиков «N-метилэфедрон» и «ТМСР-2201».

После осмотра подъезда полицейские также обнаружили тайник, в котором находились электронные весы, перчатки, пакеты и 13 гр. «N-метилэфедрона».

Также в квартире обвиняемого было найдено более 415 граммов так называемой соли.

Всего 18-летний обвиняемый на территории Ижевска и Воткинска оборудовал 5 тайников с закладками. В них находилось около 100 свертков с наркотиками общей массой более 30 гр.

Отметим, на очередной сессии госсовета Удмуртии министр внутренних дел республики Александр Первухин предложил отчислять студентов вузов, которых поймали за наркотики.