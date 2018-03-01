Победитель школьных олимпиад по юриспруденции из Ижевска отправится в колонию за разбой

Его 29-летний подельник проведет за решеткой 8 лет.

Ижевск. Удмуртия. Победитель городских олимпиад по юриспруденции из Ижевска отправится в колонию за разбой. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, его 29-летний подельник проведет за решеткой 8 лет.

Случай произошел еще в апреле 2017 года. Обвиняемые в подъезде дома на улице Союзной встретили двух незнакомых студентов. Завели их в квартиру и, угрожая ножом, похитили имущества на 19 тыс. рублей.

«Несовершеннолетний в период обучения в старших классах школы №81 незадолго до совершенного преступления являлся неоднократным победителем городских олимпиад по праву, различных дисциплин в области юриспруденции, занимал призовые места на исследовательских конференциях», - говорится в сообщении прокуратуры.

Перед совершением преступления поведение подростка изменилось, он начал курить, употреблял наркотики и совершил две кражи.

«В совершении данного преступления свою вину он не признал. С учетом его несовершеннолетнего возраста суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев 5 дней лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Его подельнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - рассказали в прокуратуре.