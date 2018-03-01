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Пять легковушек столкнулись на улице Маяковского в Ижевске

13:00, 01 марта, 2018
Георгий Поветкин
13:00, 01 марта, 2018
Георгий Поветкин
2893
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#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В результате аварии пострадал один человек.

Ижевск. Удмуртия. Пять легковушек столкнулись на улице Маяковского в Ижевске. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, в результате аварии пострадал один водитель.

ДТП произошло утром 28 февраля. «Лада-Веста» врезалась в «ВАЗ», который протаранил «Daewoo». Иномарка столкнулась со «Шкодой», а «Шкода» с автомобилем «Киа».

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Веста» получил травмы», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В ведомстве напоминают, что в соответствии правилами дорожного движения водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

13:00, 01 марта, 2018
Георгий Поветкин
2893
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 

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