Летевшему из Ижевска в Москву самолету пришлось садиться на двух двигателях из трех

На борту самолета находились 7 членов экипажа и 51 пассажир.

Ижевск. Удмуртия. Летевшему из Ижевска в Москву самолету «Саратовских авиалиний» пришлось садиться на двух двигателях из трех. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Инцидент произошел во вторник, 28 февраля. На борту самолета находились 7 членов экипажа и 51 пассажир. Перед снижением для захода на посадку на борту «Як-42» сработала сигнализация неустойчивой работы двигателя.

«Командиром воздушного судна было принято решение выключить один из трех двигателей и продолжить полет по плану на двух двигателях», - говорится в сообщении.

Посадка прошла успешно.