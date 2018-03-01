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Летевшему из Ижевска в Москву самолету пришлось садиться на двух двигателях из трех

12:34, 01 марта, 2018
12:34, 01 марта, 2018
8539
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#Ижевск\n#авиация\n#Москва\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Wikimedia Commons
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На борту самолета находились 7 членов экипажа и 51 пассажир.

Ижевск. Удмуртия. Летевшему из Ижевска в Москву самолету «Саратовских авиалиний» пришлось садиться на двух двигателях из трех. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Инцидент произошел во вторник, 28 февраля. На борту самолета находились 7 членов экипажа и 51 пассажир. Перед снижением для захода на посадку на борту «Як-42» сработала сигнализация неустойчивой работы двигателя.

«Командиром воздушного судна было принято решение выключить один из трех двигателей и продолжить полет по плану на двух двигателях», - говорится в сообщении.

Посадка прошла успешно.

12:34, 01 марта, 2018
8539
0
#Ижевск\n#авиация\n#Москва\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 

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