Надругавшегося над 4-летней дочерью жителя Удмуртии признали невменяемым

Мужчину отправили на принудительное лечение.

Ижевск. Удмуртия. Надругавшегося над 4-летней дочерью жителя Сарапульского района признали невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Против 33-летнего мужчина возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Известно, что в июле прошлого года мужчина, страдающий психическим расстройством, прогуливался с бывшей женой и маленькой дочкой по берегу Камы.

«Обвиняемый <…> отвел свою малолетнюю дочь в сторону и совершил насильственные действия сексуального характера», - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину невменяемым и отправил на принудительное лечение.