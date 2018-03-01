  • $ 56.37 ↑
  • € 68.91 ↑

Бухгалтер ТСЖ в Ижевске присвоила 200 тыс рублей

10:32, 01 марта, 2018
10:32, 01 марта, 2018
1637
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#происшествие
1637
0

Женщина признала свою вину.

Ижевск. Удмуртия. Главного бухгалтера ТСЖ «Московский» в Ижевске обвинили в присвоении 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

«В период с августа по сентябрь 2017 года она перевела на свою банковскую карту с расчетного счета ТСЖ деньги в сумме 200 тысяч рублей. В дальнейшем она потратила данную сумму на личные нужды», - отмечают следователи.

Женщина признала свою вину. Уголовное дело уже передали в суд, злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы.

10:32, 01 марта, 2018
1637
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали группу «обнальщиков»

09:30, 22 февраля, 2018
17656

В Ижевске школьники изобрели «долболёд»

10879
10:08, 27 февраля, 2018

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова завоевала золото Олимпийских Игр в Пхенчхане

8851
08:46, 23 февраля, 2018

«Травмат» и прутья: стали известны подробности организации заказного убийства экс-директором удмуртской «дочки» «Газпрома»

6051
13:12, 22 февраля, 2018

Летевшему из Ижевска в Москву самолету пришлось садиться на двух двигателях из трех

5782
12:34

В России вступили в силу обновленные правила прохождения техосмотра

09:58, 22 февраля, 2018
2548

СМИ: с апреля в России не будут проводиться международные турниры по любым видам спорта

2511
19:24, 27 февраля, 2018

Выплаты при рождении первого ребенка не будут облагать налогом

2475
20:43, 23 февраля, 2018

Американская газета назвала российских хоккеистов «командой без страны»

2406
15:14, 25 февраля, 2018

В Ингушетии произошла поножовщина между чиновниками

2405
15:42, 22 февраля, 2018

Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

10:00, 24 февраля, 2018
13016

В Польше из-за морозов погибли более 45 человек

2790
17:36, 26 февраля, 2018

МОК озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России 25 февраля

2381
18:00, 24 февраля, 2018

Виктория Бекхэм опубликовала фото на костылях

2312
20:00, 24 февраля, 2018

Принц Гарри получил по почте конверт с белым порошком

2279
18:31, 22 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: средняя зарплата врачей и награждение Алины Загитовой

Чемпионат WorldSkills Russia-2018 в Удмуртии

Итоги работы Фонда капремонта в Удмуртии