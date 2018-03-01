Бухгалтер ТСЖ в Ижевске присвоила 200 тыс рублей

Женщина признала свою вину.

Ижевск. Удмуртия. Главного бухгалтера ТСЖ «Московский» в Ижевске обвинили в присвоении 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

«В период с августа по сентябрь 2017 года она перевела на свою банковскую карту с расчетного счета ТСЖ деньги в сумме 200 тысяч рублей. В дальнейшем она потратила данную сумму на личные нужды», - отмечают следователи.

Женщина признала свою вину. Уголовное дело уже передали в суд, злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы.