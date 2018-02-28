Сейчас мужчина находится в больнице.

Глазов. Удмуртия. Волонтеры в Удмуртии спасли заблудившегося человека от смерти на морозе. Об этом сообщает ПСО «Регион 18» ГЛАЗОВ.

Вечером 26 февраля на телефон горячей линии отряда ПСО «Регион 18» ГЛАЗОВ поступил звонок с сообщением о том, что заблудился мужчина 1985 года рождения. Он позвонил в ЕДДС, сказал, что шел в деревню Самки и заблудился. Через некоторое время мужчина позвонил снова и сказал, что замерзает, перестает чувствовать ноги.

На место были отправлены экипажи спасателей. Ночью были обследованы трассы, обочины, оповещены жители ближайших населенных пунктов.

«Найти этой ночью мужчину не удалось. Когда задача была выполнена по максимуму, поиск был завершён», - говорится в сообщении.

Однако спустя некоторое время было получено сообщение, что мужчину нашли. Сейчас он находится в больнице.

Волонтеры благодарят участников групп «Глазов Где Гай Стоят (ГГГС)» и «Экспедиции на внедорожниках г. Глазов», которые откликнулись на чужую беду.

Сотрудники МЧС напоминают жителям правила, которые позволят избежать переохлаждения и обморожений на морозе:

- носите свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови;

- одевайтесь как «капуста» - при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло;

- тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат основной причиной появления потертостей и обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные они впитывают влагу, оставляя ноги сухими;

- не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Перчатки из натуральных материалов от мороза спасают гораздо хуже;

- не носите на морозе металлических украшений - колец, серёжек и так далее;

- следите за лицом друга, особенно за ушами, носом и щеками, за любыми заметными изменениями в цвете, а он или она будут следить за вашими;

- не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть;

- не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей - они распухнут, и надеть обувь не получится;

- прячьтесь от ветра, вероятность обморожения на ветру значительно выше;

- не мочите кожу - вода проводит тепло значительно лучше воздуха. Не выходите на мороз с влажными волосами после душа;

- на длительную прогулку на морозе захватите с собой пару сменных носков, варежек и термос с горячим чаем. Перед выходом на мороз нужно покушать.

- сократите свое пребывание на морозе и без необходимости не выходите на улицу.

При выявлении признаков обморожения:

- При обморожении первой степени, для которой характерно покраснение конечностей, нужно поместить человека в теплое помещение. Можно провести массаж конечностей. Не следует согревать конечности с помощью высокой температуры (на батарее отопления, горячей или теплой водой), поскольку перепады температуры ухудшают состояние и последствия при обморожении;

- При обморожении второй-четвертой степени (бледность, потеря чувствительности конечностей) следует отогревать пострадавшего с помощью теплого воздуха (применять фен и другие нагревательные приборы) или воды, начиная с температуры 20 градусов тепла и постепенно повышая до 33-34 градусов.

Если отогреть невозможно или заметны повреждения кожи, на обмороженные места нужно наложить термоизолирующую (ватно-марлевую, шерстяную) повязку.

Не следует отогревать пострадавшего с обморожением горячей и теплой водой, так как быстрое нагревание может привести к возникновению тромбоза сосудов и осложнить течение заболевания.