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Прокуратура Удмуртии выявила сайты по продаже поддельных полисов ОСАГО, паспортов и дипломов

10:25, 28 февраля, 2018
Георгий Поветкин
10:25, 28 февраля, 2018
Георгий Поветкин
394
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#подделка
Фото: @arzik2
394
0

Суд удовлетворил требования надзорного органа ограничить доступ к интернет-страницам.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии выявила сайты по продаже поддельных полисов ОСАГО, паспортов и дипломов. Суд удовлетворил требования надзорного органа ограничить доступ к интернет-страницам, говорится в сообщении ведомства.

«В ходе мониторинга сети «Интернет» выявлено 4 сайта по продаже поддельных бланков полисов ОСАГО и 4 Интернет-ресурса по продаже паспортов и иных документов, удостоверяющих личность и 3 сайта о продаже дипломов о высшем образовании», - заявили в прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что информация находится в свободном доступе и содержит сведения о незаконной подделке документов с печатями и штампами.

«В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района подано 11 исковых заявлений о признании данной информации, запрещенной к распространению», - рассказали в ведомстве.

10:25, 28 февраля, 2018
Георгий Поветкин
394
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#подделка

 

 

 

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