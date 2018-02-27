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Пенсионерка из Ижевска продала автомобиль соседа, чтобы погасить долг за газ

15:09, 27 февраля, 2018
Диана Ворончихина
15:09, 27 февраля, 2018
Диана Ворончихина
702
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#происшествие\n#автомобиль
Фото: @arzik2
702
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Суд приговорил женщину 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пенсионерка угнала автомобиль соседа и продала его, что погасить долг за газ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 59-летняя женщина, которая была старшей по дому, 1 сентября 2017 года похитила стоящий у дома «Citroen» соседа. Она продала его на запчасти за 80 тыс. рублей при том, что фактическая стоимость машины – 430 тыс. рублей. Покупателей низкая стоимость авто не смутила, они списали это на неосведомленность женщины. Так, молодые люди купили машину «по дешевке», даже не выяснив, где документы и кто собственник.

Потерпевший очень удивился, когда узнал обстоятельства пропажи своей машины, и сразу заявил о краже в полицию.

«В судебном заседании обвиняемая иск и сумму ущерба не признала, пояснив, что в автомобилях не разбирается, но если она получила за него сумму 80 тыс. рублей, значит таков и ущерб», - говорится в сообщении.

Суд приговорил пенсионерку к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

15:09, 27 февраля, 2018
Диана Ворончихина
702
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#происшествие\n#автомобиль

 

 

 

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